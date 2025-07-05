Курьера мошенников задержали с поличным в Ростове

Ростовские полицейские предотвратили хищение 300 тысяч рублей у пенсионера и задержали 20-летнего пособника аферистов.
Накануне, 4 июля, 82-летний житель Ворошиловского района получил звонок от незнакомцев. Под предлогом защиты сбережений от «взломах» личного кабинета на «Госуслугах» пенсионера убедили снять все деньги — 300 тысяч рублей — и передать их «курьеру банка».
Когда молодой человек явился за деньгами, назвал кодовое слово и получил наличные, его сразу задержали оперативники. При обыске у задержанного обнаружили 300 тысяч рублей, которые он только что получил от пенсионера.
В ходе расследования выяснилось, что этот же курьер месяц назад похитил аналогичную сумму у 79-летней жительницы Октябрьского района. Деньги он успел перевести своим кураторам через электронный кошелек.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас оперативники проверяют причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям и устанавливают личность его сообщников.