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Директор парка «Тайган» вернулся на работу после нападения льва

Пострадавший от нападения льва основатель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе, сообщили в пресс-службе парка.

Источник: AP 2024

На опубликованном видео видно, как Зубков объезжает парк на машине и осматривает вольеры с животными. На одном из участков директор центра вышел из авто и подмел плитку.

В финале ролика главу «Тайгана» у административного здания с аплодисментами встречают сотрудники.

Нападение на Зубкова произошло в конце июня, лев набросился на него время кормления. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание. У него оказались серьезно повреждены трахея и мышцы шеи, а также оторвана большая грудная мышца. Глава парка проходил лечение в Краснодаре.

Позднее Зубков отметил, что его отношение к животным не изменится, несмотря на произошедшее. По его словам, напавший на него лев останется в парке, но к нему теперь потребуется другой подход.

После нападения следователи возбудили уголовное дело по ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью.