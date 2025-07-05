Восемь лет за хищение получил экс-глава центра ГЧП в ВКО

Гражданина Б. обвиняли в совершении тяжких уголовных правонарушений, в том числе коррупционных, а именно в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем при реализации проекта «Модернизация систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее». Двоих сотрудников рабочей группы АО — Х. и П. — обвиняли в пособничестве в совершении этих преступлений.