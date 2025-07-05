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Восемь лет за хищение получил экс-глава центра ГЧП в ВКО

Сумма хищения составила более 2 млрд тенге.

Экс-председателя правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» осудили на восемь лет за хищения на сумму более 2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Гражданина Б. обвиняли в совершении тяжких уголовных правонарушений, в том числе коррупционных, а именно в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем при реализации проекта «Модернизация систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее». Двоих сотрудников рабочей группы АО — Х. и П. — обвиняли в пособничестве в совершении этих преступлений.

«Суд установил, что Б. и Х. приняли не соответствующие технической спецификации светильники и провели оплату по ним, причинив ущерб государству на общую сумму более 2,2 млрд тенге. Кроме того, Б., Х. и П. подписали фиктивные промежуточные акты, похитили и растратили 122,8 млн тенге», — сообщает пресс-служба областного суда.

Кроме того, Б. незаконно заключил с подрядчиком дополнение к контракту, завысив стоимость работ, перечислил подрядчику 206 млн тенге по завышенным расценкам.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Подсудимые свою вину не признали.

Б.и Х. суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. П. получил семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.