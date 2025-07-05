В Омске возбуждено уголовное дело после обрушения балкона на пожилую омичку

В Омске по факту обрушения части кирпичной кладки балкона будут судить причастных лиц. Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, завели в региональном Следкоме.
По данным следствия, в феврале 2007 года был введен в эксплуатацию 10-этажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Герцена, 232/1, в городе Омске. В ходе строительства и последующего обслуживания здания были допущены нарушения, которые привели к трагическим последствиям.
4 июля 2025 года с балкона квартиры на 8-м этаже обрушилась кирпичная кладка. Падающие обломки ранили 64-летнюю женщину, которая в момент урагана находилась на крыльце здания. Пострадавшая получила серьезные травмы, в том числе ушибы и переломы, и была госпитализирована для оказания медицинской помощи.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления точных причин произошедшего и выявления лиц, ответственных за нарушения. Под подозрение попали сотрудники как строительных организаций, участвовавших в возведении дома, так и обслуживающих его компаний», — заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.
Работа по делу продолжается, а все собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения.