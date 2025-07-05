В Омске возбуждено уголовное дело после обрушения балкона на пожилую омичку

По данным следствия, в феврале 2007 года был введен в эксплуатацию 10-этажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Герцена, 232/1, в городе Омске. В ходе строительства и последующего обслуживания здания были допущены нарушения, которые привели к трагическим последствиям.