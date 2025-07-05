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В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов

В аэропорту Сочи задержали на прилет и вылет двадцать пять рейсов.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, большинство задержанных рейсов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, в настоящее время авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе сочинской авиагавани. Возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов, уточнили в аэропорту Сочи.

Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости — размещают в гостинице.