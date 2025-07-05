В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, большинство задержанных рейсов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).