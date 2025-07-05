Под Ростовом женщина утонула во время отдыха с мужем

В Ростовской области на реке Маныч в хуторе Нововеселовка разыгралась трагедия — во время вечернего отдыха у воды утонула 55-летняя женщина. По предварительным данным, супруги приехали на берег реки, и в темное время суток женщина решила искупаться. Через некоторое время она пропала из виду, и ее муж поднял тревогу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, спасатели Веселовского поисково-спасательного подразделения начали поиски и обнаружили тело погибшей примерно в 200 метрах от берега.
В МЧС напомнили о правилах безопасности: не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в темное время суток и избегать отдыха в одиночку.
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