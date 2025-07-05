Под Ростовом женщина утонула во время отдыха с мужем

В Ростовской области на реке Маныч в хуторе Нововеселовка разыгралась трагедия — во время вечернего отдыха у воды утонула 55-летняя женщина. По предварительным данным, супруги приехали на берег реки, и в темное время суток женщина решила искупаться. Через некоторое время она пропала из виду, и ее муж поднял тревогу.