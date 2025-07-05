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Под Ростовом женщина утонула во время отдыха с мужем

В Ростовской области из водоемы достали тело 55-летней дончанки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на реке Маныч в хуторе Нововеселовка разыгралась трагедия — во время вечернего отдыха у воды утонула 55-летняя женщина. По предварительным данным, супруги приехали на берег реки, и в темное время суток женщина решила искупаться. Через некоторое время она пропала из виду, и ее муж поднял тревогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, спасатели Веселовского поисково-спасательного подразделения начали поиски и обнаружили тело погибшей примерно в 200 метрах от берега.

В МЧС напомнили о правилах безопасности: не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в темное время суток и избегать отдыха в одиночку.

«Вода там по колено!»: Под Ростовом девятиклассник погиб на глазах у 13-летнего друга, который пытался его вытащить.