На Крымском мосту перекрыли движение

Ранее, 3 июня, движение по Крымскому мосту уже приостанавливали. В середине месяца также сообщалось о массированной пробке, тогда на подъезде к мосту со стороны Тамани в очереди стояли около 520 автомобилей. Время ожидания составляло примерно до двух часов.