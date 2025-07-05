Не менее четырёх взрывов: ВСУ обстреляли из артиллерии город-спутник Запорожской АЭС

«Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Представитель Общественной палаты отметил, что сегодня было слышно не менее четырёх взрывов в районе побережья Днепра.
Напомним, что город-спутник ЗАЭС часто становится целью атак украинских дронов. Так в день проведения встречи главы «Росатома» Алексея Лихачёва с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде был совершён очередной налёт.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника на посёлок Подлесные Новосёлки Севского района был ранен представитель территориальной обороны СГУП «ЦСН “Защита”. Сотрудник пострадал во время выполнения боевого задания.