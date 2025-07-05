Не менее четырёх взрывов: ВСУ обстреляли из артиллерии город-спутник Запорожской АЭС

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов проинформировал о нанесении удара ВСУ по побережью Энергодара. По его словам, населённого пункт, который является спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны противника. Бойцы ВСУ применяют для атак ствольную артиллерию.