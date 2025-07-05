Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

«По предварительным данным, сегодня (5 июля 2025 года — ред.) при выполнении частного полета в районе посадочной площадки “Поповка” в Азовском районе Омской области легкомоторное воздушное судно Cessna совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.