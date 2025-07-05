Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

НОВОСИБИРСК, 5 июл — РИА Новости. Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Омской области на открытый участок местности вне взлетной полосы, сообщает в субботу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня (5 июля 2025 года — ред.) при выполнении частного полета в районе посадочной площадки “Поповка” в Азовском районе Омской области легкомоторное воздушное судно Cessna совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате происшествия самолет получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Судя по фотографии в Telegram-канале прокуратуры, самолет во время посадки перевернулся.
В свою очередь, информированный источник уточнил РИА Новости, что пилот самолета остался жив.
Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.