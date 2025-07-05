На внутренней стороне 103-го км МКАД произошло ДТП с тремя машинами

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 103-го км МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 103-го км МКАД (в районе съезда № 102) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. В департаменте рекомендовали выбирать пути объезда.