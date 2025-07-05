Сразу в четырех регионах России объявили опасность

В свою очередь глава города Таганрог Светлана Камбулова объявила воздушную тревогу. Она рекомендовала горожан покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Камбулова подчеркнула, что в городе работают силы ПВО. Помимо этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о возможной атаке беспилотников на территории Ельца и Елецкого района.