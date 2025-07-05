ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД

На внутренней стороне 103-го километра МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На внутренней стороне 103-го км МКАД (в районе съезда № 102) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
На месте произошедшего работают сотрудники городских оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ночью 5 июля в Елецком районе Липецкой области на 399-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись семь автомобилей, включая два грузовика и несколько легковых машин. После столкновения начался сильный пожар.
5 июля на Южнобутовской улице в районе дома 50 в Москве произошла авария с участием легкового автомобиля и такси.