Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД

На внутренней стороне 103-го километра МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На внутренней стороне 103-го километра МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На внутренней стороне 103-го км МКАД (в районе съезда № 102) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

На месте произошедшего работают сотрудники городских оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ночью 5 июля в Елецком районе Липецкой области на 399-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись семь автомобилей, включая два грузовика и несколько легковых машин. После столкновения начался сильный пожар.

5 июля на Южнобутовской улице в районе дома 50 в Москве произошла авария с участием легкового автомобиля и такси.