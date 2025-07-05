«За последние три месяца от ударов ВСУ пострадали 11 медицинских работников и десятки санитарных машин. Красный крест для боевиков киевского режима — это не международный знак защиты от атак, а дополнительная цель для нацистов», — сказал он в беседе с ТАСС.
Более того, представитель МИД подчеркнул, что враг стремится лишить мирных жителей самой возможности получить медицинскую помощь. Эти жестокие действия являются нарушением норм и принципов международного гуманитарного права.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по побережью Энергодара. В частности, было слышно не менее четырёх взрывов в районе побережья Днепра.