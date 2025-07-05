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«Цель для нацистов»: Названо число медработников, пострадавших от атак ВСУ за три месяца

Десятки санитарных машин и 11 медицинских работников пострадали за последние три месяца из-за ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

«За последние три месяца от ударов ВСУ пострадали 11 медицинских работников и десятки санитарных машин. Красный крест для боевиков киевского режима — это не международный знак защиты от атак, а дополнительная цель для нацистов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Более того, представитель МИД подчеркнул, что враг стремится лишить мирных жителей самой возможности получить медицинскую помощь. Эти жестокие действия являются нарушением норм и принципов международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по побережью Энергодара. В частности, было слышно не менее четырёх взрывов в районе побережья Днепра.