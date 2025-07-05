Под Ростовом фура протаранила мотоцикл

В Ростовской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего утром в субботу, 5 июля, на трассе под Азовом. Водитель грузовика DAF XF с полуприцепом, отъезжая от обочины, не уступил дорогу мотоциклу «Мотолэнд».
В результате 45-летний водитель фуры врезался в мотоцикл. Байком управлял 40-летний водитель. В результате мотоциклиста и его 18-летнюю пассажирку доставили в ближайшую больницу.
— Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали происшествия, — прокомментировали в пресс-службе донской ГАИ.