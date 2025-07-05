Под Ростовом фура протаранила мотоцикл

В Ростовской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего утром в субботу, 5 июля, на трассе под Азовом. Водитель грузовика DAF XF с полуприцепом, отъезжая от обочины, не уступил дорогу мотоциклу «Мотолэнд».