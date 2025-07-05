«Эй, мне нужно, чтобы ты напал на НАТО»: Рютте пофантазировал на тему военного сотрудничества России и Китая

«Растет понимание, и давайте не будем наивными на этот счет: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить… Владимиру Владимировичу Путину в Москве и сказать ему: “Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек (США — ред.) в Европе, напав на территорию НАТО”. Скорее всего, все так и будет», — приводит слова Рютте американское издание.