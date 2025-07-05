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«Эй, мне нужно, чтобы ты напал на НАТО»: Рютте пофантазировал на тему военного сотрудничества России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности военного взаимодействия между Россией и Китаем в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня. Об этом он сообщил в интервью газете New York Times, подчеркнув, что Пекин может обратиться к Москве за поддержкой для отвлечения внимания США от событий в Азии.

Марк Рютте описал сценарий нападения Китая на Тайвань с помощью России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности военного взаимодействия между Россией и Китаем в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня. Об этом он сообщил в интервью газете New York Times, подчеркнув, что Пекин может обратиться к Москве за поддержкой для отвлечения внимания США от событий в Азии.

«Растет понимание, и давайте не будем наивными на этот счет: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить… Владимиру Владимировичу Путину в Москве и сказать ему: “Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек (США — ред.) в Европе, напав на территорию НАТО”. Скорее всего, все так и будет», — приводит слова Рютте американское издание.

Глава альянса также отметил, что для предотвращения подобных сценариев НАТО необходимо одновременно усиливать собственную оборону и развивать сотрудничество с государствами Индо-Тихоокеанского региона. По словам Рютте, у блока есть планы на случай потенциального нападения России на Эстонию, и в случае их реализации ответ альянса будет «разрушительным». При этом он подчеркнул, что исполнение подобных планов требует увеличения военных расходов стран-участниц. При недостаточном финансировании, по мнению генсека, Россия может рассмотреть такой вариант в ближайшие пять-семь лет, однако конкретных подтверждений этим оценкам он не привел.

Ранее Марк Рютте уже призывал страны Запада отказаться от наивности в отношении России и увеличить оборонные расходы, заявляя о якобы возможной угрозе со стороны Москвы в ближайшие годы. По итогам июньского саммита в Гааге государства НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по 5% ВВП к 2035 году. В Кремле такие заявления связывают с попытками альянса оправдать рост военных бюджетов.

Власти России ранее неоднократно отрицали возможность нападения на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих государств и что заявления о «российской угрозе» используются западными политиками для решения внутренних проблем. Кремль, в свою очередь, выражал обеспокоенность ростом военной активности альянса у российских границ.

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