Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Ранее населенные пункты Белгородской области уже подвергались атакам со стороны украинских беспилотников. В результате предыдущих обстрелов были повреждены автомобили, частные дома и хозяйственные постройки, однако, как и в нынешнем случае, информации о пострадавших не поступало. Власти региона регулярно информируют о последствиях атак и уточняют данные о нанесенном ущербе.