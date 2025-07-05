Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ нанесли удар по четырем населенным пунктам Белгородской области.
Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины. Повреждены дома, техника и объекты инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон повредил забор и стену гаража. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после прилёта снаряда пострадали забор и окна частного дома», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Кроме того, в хуторе Церковный Белгородского района пострадало предприятие: в результате взрыва выбиты окна и повреждён фасад административного здания. В селе Двулучное Валуйского округа огнём уничтожен автомобиль и повреждён прицеп сельхозтехники после атаки FPV-дрона. Информация о последствиях уточняется.
Ранее населенные пункты Белгородской области уже подвергались атакам со стороны украинских беспилотников. В результате предыдущих обстрелов были повреждены автомобили, частные дома и хозяйственные постройки, однако, как и в нынешнем случае, информации о пострадавших не поступало. Власти региона регулярно информируют о последствиях атак и уточняют данные о нанесенном ущербе.