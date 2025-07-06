В Москве разыскивают устроивших стрельбу с балкона из пневматического оружия

В ГУ МВД добавили, что данные о пострадавших не поступали. «В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности установлена квартира, из которой, предположительно, произведены выстрелы. Принимаются меры к выявлению лиц, причастных к инциденту, которые впоследствии будут доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», — добавили в главке.