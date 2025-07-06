В Москве разыскивают устроивших стрельбу с балкона из пневматического оружия

«Сегодня в 17:18 в полицию поступило сообщение о том, что с балкона жилого дома, расположенного на улице Татьянин парк, неизвестные производят выстрелы металлическими шариками. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД России по району Солнцево. Предварительно установлено, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что данные о пострадавших не поступали. «В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности установлена квартира, из которой, предположительно, произведены выстрелы. Принимаются меры к выявлению лиц, причастных к инциденту, которые впоследствии будут доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», — добавили в главке.
Солнцевская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. В ведомстве подтвердили, что стрельба велась в сторону детской площадки.