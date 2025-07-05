Над регионами РФ сбили 48 украинских беспилотников

Два дрона летели на Москву.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 13:50 до 19:00 по московскому времени 5 июля уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над несколькими регионами страны, в том числе два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 17 аппаратов. В Орловской — 11, по пять БПЛА зафиксировано и уничтожено над Смоленской, Калужской областями и Московским регионом. Из пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы, два были ликвидированы на подлете к городу. Кроме того, по два дрона сбиты над Курской областью и в Республике Крым, один — над Ярославской областью. «В результате действий дежурных средств противовоздушной обороны все воздушные цели уничтожены», — сообщили в министерстве.
В течение минувшей ночи российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество дронов было сбито в Ростовской области — 26 единиц. В Курской области нейтрализовано 12 беспилотников, в Белгородской — шесть, а в Орловской — три. Кроме того, один беспилотный аппарат был уничтожен в небе над Липецкой областью, напоминает «Национальная служба новостей».