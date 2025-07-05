Над регионами РФ сбили 48 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 17 аппаратов. В Орловской — 11, по пять БПЛА зафиксировано и уничтожено над Смоленской, Калужской областями и Московским регионом. Из пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы, два были ликвидированы на подлете к городу. Кроме того, по два дрона сбиты над Курской областью и в Республике Крым, один — над Ярославской областью. «В результате действий дежурных средств противовоздушной обороны все воздушные цели уничтожены», — сообщили в министерстве.