Над Московским регионом сбили пять дронов

Вечером мэр столицы Сергей Собянин писал в телеграм-канале об отражении атаки двух дронов на подлете к городу. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Всего, как отчиталось министерство, с 13:50 до 19:00 мск было уничтожено 48 дронов над восемью регионами России. 17 из них были сбииты над Брянской областью, 11 — над Орловской, еще по пять — над Смоленской и Калужской областями, по два — над Курской областью и Крымом, один — над Ярославской областью.
Утром была также отбита атака двух дронов, летевших на Москву, сообщал Собянин.