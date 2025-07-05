Над Московским регионом сбили пять дронов

Всего, как отчиталось министерство, с 13:50 до 19:00 мск было уничтожено 48 дронов над восемью регионами России. 17 из них были сбииты над Брянской областью, 11 — над Орловской, еще по пять — над Смоленской и Калужской областями, по два — над Курской областью и Крымом, один — над Ярославской областью.