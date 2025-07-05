Подростку из Новгорода ампутировали руку и перевели в реанимацию из-за травмы на производстве

В пресс-службе Педиатрического университета также добавили, что ночью в клинике одновременно проводились и другие срочные операции. В 22:15 (по мск) туда поступил 13-летний мальчик с серьезными повреждениями пальцев правой руки, полученными при порезе кухонным ножом. Еще одного пациента — десятилетнего ребенка с ампутацией большого пальца левой кисти после несчастного случая с топором — доставили из Псковской области к 23 часам. Оба ребенка были прооперированы, врачи смогли сохранить им поврежденные конечности.