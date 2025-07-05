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Дрозденко: Попытку атаки дрона отразили в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 5 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Тосненском районе Ленинградской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 5 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «ВМ») в Тосненском районе, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

За ночь 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины. Самое большое количество дронов сбили над Воронежской областью. Также российские войска ликвидировали вражеские летательные аппараты над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской и Курской областями.

В период с 11:50 до 13:50 5 июля системы ПВО ликвидировали 15 дронов ВСУ над Брянским, Смоленским и Белгородским регионами.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов несколько домов в двух городах получили повреждения. По предварительным данным, во время ударов никто из мирных жителей региона не пострадал.