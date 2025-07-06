В Казани автомобиль врезался в остановку

«На улице Горького произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Porsche ехал по крайней левой полосе, Ford — по второй слева полосе и при этом осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Porsche задел остановку и въехал в столб», — сказал собеседник агентства.