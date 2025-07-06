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В Казани автомобиль врезался в остановку

КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости. Автомобиль Porsche въехал в остановку после столкновения с другим автомобилем в центре Казани, водитель получил травмы, двое пешеходов поранились стеклами от остановки, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.

Источник: © РИА Новости

«На улице Горького произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Porsche ехал по крайней левой полосе, Ford — по второй слева полосе и при этом осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Porsche задел остановку и въехал в столб», — сказал собеседник агентства.

По его информации, осколки стекла разбившейся остановки поранили женщину и мужчину, им оказана помощь на месте. Водитель Porsche получил телесные повреждения.

По предварительным данным, вина за ДТП лежит на водителе машины Ford, отметили в ведомстве.