В Казани автомобиль врезался в остановку

«На улице Горького произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Porsche ехал по крайней левой полосе, Ford — по второй слева полосе и при этом осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Porsche задел остановку и въехал в столб», — сказал собеседник агентства.
По его информации, осколки стекла разбившейся остановки поранили женщину и мужчину, им оказана помощь на месте. Водитель Porsche получил телесные повреждения.
По предварительным данным, вина за ДТП лежит на водителе машины Ford, отметили в ведомстве.