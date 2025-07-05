Таран и Казымова скрылись от следствия и объявлены в международный розыск

По данным следствия, с 2013 по 2015 год Таран и Казымова легализовали через подставные компании более 1,5 млрд рублей. В 2018 году Таран организовал получение займов на 500 млн рублей, которые банк не собирался возвращать, а затем вывел эти деньги по фиктивным схемам.