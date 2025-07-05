Таран и Казымова скрылись от следствия и объявлены в международный розыск

Прокуратура Самарской области завершила расследование уголовного дела против бывших руководителей «АвтоВазБанка» — председателя совета директоров Николая Тарана и президента банка Елены Казымовой. Их обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и незаконном получении кредитов.
По данным следствия, с 2013 по 2015 год Таран и Казымова легализовали через подставные компании более 1,5 млрд рублей. В 2018 году Таран организовал получение займов на 500 млн рублей, которые банк не собирался возвращать, а затем вывел эти деньги по фиктивным схемам.
Кроме того, в 2018—2019 годах он незаконно оформил кредит в «Траст» на 2 млрд рублей. После возбуждения уголовного дела обвиняемые скрылись и с 2023 года находятся в международном розыске.
На их имущество и активы родственников наложен арест — на сумму свыше 1 млрд рублей. В список вошли элитная недвижимость, земля, доли в бизнесе, автомобили и коммерческая недвижимость.
Дело передано в Центральный районный суд Тольятти для заочного рассмотрения.
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