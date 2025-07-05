Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти

В субботу днём между Гостилицами и Таменгонтом самолёт совершил аварийную посадку прямо на дорогу. Экипаж из трёх человек не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.
«Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сегодня сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле под Омском. Воздушное судно приземлилось на открытом грунте, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.