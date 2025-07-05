Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти

Легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассе в Ленинградской области. Об инциденте сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: Life.ru

В субботу днём между Гостилицами и Таменгонтом самолёт совершил аварийную посадку прямо на дорогу. Экипаж из трёх человек не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.

«Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сегодня сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле под Омском. Воздушное судно приземлилось на открытом грунте, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.