Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на трассе в Ленобласти

Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, в Подмосковье случилась авария с легкомоторным самолетом ЯК-18Т, который разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа из-за отказа двигателя. Тогда следствие установило, что полет был совершен без согласования, а у самолета отсутствовал действующий сертификат летной годности.