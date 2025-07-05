Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на трассе в Ленобласти

Самолету пришлось садиться на проезжую часть.
В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу между деревнями Гостилицы и Таменгонт Ломоносовского района. Инцидент произошел 5 июля. Следственный отдел на транспорте региона начал проверку.
«Пилот принял решение посадить самолет на проезжую часть. На борту находились три человека, никто из них серьезно не пострадал», — уточняется в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
Следователи начали проверку по факту происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства вынужденной жесткой посадки и оценить действия экипажа.
По сведениям telegram-канала SHOT, по предварительной информации, у воздушного судна отказал один из двигателей. Он сел прямо на трассу.
Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, в Подмосковье случилась авария с легкомоторным самолетом ЯК-18Т, который разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа из-за отказа двигателя. Тогда следствие установило, что полет был совершен без согласования, а у самолета отсутствовал действующий сертификат летной годности.