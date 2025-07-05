Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу в Ленобласти

Напомним, 28 июня на аэродроме Новонежино в Приморье потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб. В этот же день легкомоторный самолет Як-18Т разбился под Коломной. Погибли четыре человека. Причиной просшествия, по данным СК, могло стать неудачное выполнение пилотом фигуры высшего пилотажа «бочка».