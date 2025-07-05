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Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу в Ленобласти

На борту воздушного судна находились три человека.

Вечером 5 июля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на трассу А-120 в Ленинградской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел недалеко от деревни Таменгонт в Ломоносовском районе.

На борту воздушного судна находились три человека, в том числе пилот и собственник самолета.

Как отметили в пресс-службе Западного МСУТ СК России, пострадавших нет. Следователи устанавливают причины происшествия.

Напомним, 28 июня на аэродроме Новонежино в Приморье потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб. В этот же день легкомоторный самолет Як-18Т разбился под Коломной. Погибли четыре человека. Причиной просшествия, по данным СК, могло стать неудачное выполнение пилотом фигуры высшего пилотажа «бочка».