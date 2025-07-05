Детскую площадку обстреляли из пневматического пистолета в Новой Москве

В жилом комплексе «Татьянин Парк» в Новой Москве пара, стоявшая на одном из балконов, несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону площадки, на которой в тот момент находились дети. Об этом в субботу, 5 июля, сообщила «Осторожно, Москва».
— Они стреляли по детям металлическими пульками. Эти люди, кажется, находились в нетрезвом состоянии. Они попали по коляске, где спал маленький ребенок. А детей с площадки быстро эвакуировали. Никто из них вроде не пострадал, — рассказала жительница комплекса.
После случившегося жильцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, передает Telegram-канал.
Позднее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что на место стрельбы незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД России по району Солнцево. В текущий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего — в частности, они определили квартиру, из которой, предположительно, исходили выстрелы.
20 июня мужчина распивал алкоголь на детской площадке возле дома на улице Кирова в подмосковных Люберцах, а после этого начал стрелять из пневматического пистолета. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.