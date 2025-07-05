Детскую площадку обстреляли из пневматического пистолета в Новой Москве

В жилом комплексе «Татьянин Парк» в Новой Москве пара, стоявшая на одном из балконов, несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону площадки, на которой в тот момент находились дети. Об этом в субботу, 5 июля, сообщила «Осторожно, Москва».