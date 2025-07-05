Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детскую площадку обстреляли из пневматического пистолета в Новой Москве

В жилом комплексе «Татьянин Парк» в Новой Москве пара, стоявшая на одном из балконов, несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону площадки, на которой в тот момент находились дети. Об этом в субботу, 5 июля, сообщила «Осторожно, Москва».

В жилом комплексе «Татьянин Парк» в Новой Москве пара, стоявшая на одном из балконов, несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону площадки, на которой в тот момент находились дети. Об этом в субботу, 5 июля, сообщила «Осторожно, Москва».

— Они стреляли по детям металлическими пульками. Эти люди, кажется, находились в нетрезвом состоянии. Они попали по коляске, где спал маленький ребенок. А детей с площадки быстро эвакуировали. Никто из них вроде не пострадал, — рассказала жительница комплекса.

После случившегося жильцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, передает Telegram-канал.

Позднее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что на место стрельбы незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД России по району Солнцево. В текущий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего — в частности, они определили квартиру, из которой, предположительно, исходили выстрелы.

20 июня мужчина распивал алкоголь на детской площадке возле дома на улице Кирова в подмосковных Люберцах, а после этого начал стрелять из пневматического пистолета. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.