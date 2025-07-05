Успел потратить 3 тысячи рублей: мужчина своровал у уфимки банковскую карту и «спалился» на покупках

В Уфе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты 43-летней женщины. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Инцидент произошел, когда потерпевшая, находясь на работе, начала получать SMS-уведомления о несанкционированных списаниях. Злоумышленник успел потратить более трех тысяч рублей в различных магазинах города. Женщина заблокировала карту и обратилась в полицию.
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого, ранее он уже был судим, на него завели уголовное дело по статье «Кража».
В МВД напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании банковских карт: после потери следует немедленно звонить на горячую линию банка и блокировать ее, также не стоит не хранить PIN-код вместе с картой и не записывать его на ней самой.
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