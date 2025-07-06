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СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: © РИА Новости

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 5 июля самолет совершило вынужденную жесткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту находились три человека, никто не пострадал.

Следователи устанавливают причины и условия произошедшего.

В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Ленинградской области.

«По предварительным данным, 5 июля в районе деревни Таменгонт пилот легкомоторного самолета, находившийся на борту вместе с собственником, совершил вынужденную посадку на трассу А-120», — говорится в сообщении.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.