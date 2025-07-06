СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вечером 5 июля самолет совершило вынужденную жесткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту находились три человека, никто не пострадал.
Следователи устанавливают причины и условия произошедшего.
В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Ленинградской области.
«По предварительным данным, 5 июля в районе деревни Таменгонт пилот легкомоторного самолета, находившийся на борту вместе с собственником, совершил вынужденную посадку на трассу А-120», — говорится в сообщении.
Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.