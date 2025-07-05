В аэропорту Шереметьево нарушено расписание более 220 рейсов

«Для скорейшей минимизации последствий от введённых ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)», — говорится в сообщении.
В пассажирских терминалах увеличено количество работников медицинских пунктов и специалистов, оказывающих помощь людям с инвалидностью. В ведомстве напомнили, что терминале «В» действует комната матери и ребёнка.
Ранее аэропорт Шереметьево отреагировал на коллапс из-за массовой отмены рейсов. Воздушная гавань и авиакомпании работают над нормализацией расписания рейсов после утренних ограничений воздушного пространства 5 июля. Причиной увеличения времени обслуживания пассажиров и рейсов является единовременное прибытие и вылет большого количества самолётов после снятия ограничений.