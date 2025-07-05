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В аэропорту Шереметьево нарушено расписание более 220 рейсов

По состоянию на 21:00 в московском аэропорту Шереметьево зафиксировано 174 отменённых рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Кроме того, 47 рейсов задержались более чем на два часа. На данный момент воздушные гавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

Источник: Life.ru

«Для скорейшей минимизации последствий от введённых ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)», — говорится в сообщении.

В пассажирских терминалах увеличено количество работников медицинских пунктов и специалистов, оказывающих помощь людям с инвалидностью. В ведомстве напомнили, что терминале «В» действует комната матери и ребёнка.

Ранее аэропорт Шереметьево отреагировал на коллапс из-за массовой отмены рейсов. Воздушная гавань и авиакомпании работают над нормализацией расписания рейсов после утренних ограничений воздушного пространства 5 июля. Причиной увеличения времени обслуживания пассажиров и рейсов является единовременное прибытие и вылет большого количества самолётов после снятия ограничений.