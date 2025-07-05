В аэропорту Шереметьево нарушено расписание более 220 рейсов

По состоянию на 21:00 в московском аэропорту Шереметьево зафиксировано 174 отменённых рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Кроме того, 47 рейсов задержались более чем на два часа. На данный момент воздушные гавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.