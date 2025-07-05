Трагедия произошла на московском триатлоне, погиб опытный спортсмен

Мужчина, который участвовал в подобных стартах более 10 лет, внезапно потерял сознание в воде. Дежуривший рядом спасатель на сапе оперативно доставил спортсмена на берег, где медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Но, несмотря на все усилия, спасти Порфирова не удалось.