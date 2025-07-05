Трагедия произошла на московском триатлоне, погиб опытный спортсмен

5 июля во время соревнований «Лига триатлона & IRONSTAR» в московском районе Крылатское произошла трагическая гибель 41-летнего спортсмена Владимира Порфирова из Наро-Фоминска. По данным Федерации триатлона России, трагедия случилась во время заплыва на дистанции 1 миля (1,6 км).
Мужчина, который участвовал в подобных стартах более 10 лет, внезапно потерял сознание в воде. Дежуривший рядом спасатель на сапе оперативно доставил спортсмена на берег, где медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Но, несмотря на все усилия, спасти Порфирова не удалось.
Федерация триатлона России выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсмена, пообещав оказать всестороннюю поддержку семье. Точные причины трагедии станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.
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