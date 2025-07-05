«Ъ»: Миллиардера Струкова задержали при попытке покинуть Россию на личном джете

Правоохранители задержали главу компании «Южуралзолото» Константина Струкова, который пытался улететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил «Коммерсантъ».
По данным журналистов, Росавиация запретила взлет судну, на которое судебные приставы ранее наложили арест. На борту джета они изъяли у Струкова загранпаспорт, который на тот момент уже был аннулирован миграционной службой МВД России.
2 июля Советский районный суд Челябинска в рамках иска Генпрокуратуры России запретил Константину Струкову и его семье покидать страну. Генпрокуратура в текущий момент добивается изъятия активов предпринимателя как коррупционных, передает передает портал.
27 июня СМИ сообщили, что Генический районный суд Херсонской области арестовал на два месяца министра транспорта региона Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева. Чиновников обвинили в получении взятки в особо крупном размере от представителя компании, которая участвует в строительстве и ремонте дорог в области. По данным журналистов, в ближайшее время фигурантов дела отправят в Москву.