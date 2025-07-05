«Ъ»: Миллиардера Струкова задержали при попытке покинуть Россию на личном джете

27 июня СМИ сообщили, что Генический районный суд Херсонской области арестовал на два месяца министра транспорта региона Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева. Чиновников обвинили в получении взятки в особо крупном размере от представителя компании, которая участвует в строительстве и ремонте дорог в области. По данным журналистов, в ближайшее время фигурантов дела отправят в Москву.