Спортсмен умер во время турнира по триатлону в Москве

Несмотря на реанимационные действия, спортсмен погиб.
Спортсмен Владимир Порфиров скончался во время соревнований по триатлону в Москве. Трагедия произошла 5 июля во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Порфиров потерял сознание и начал тонуть, сообщает в telegram-канал Федерации триатлона России.
«В ходе заплыва 5 июля Владимир потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена. После он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», — сказано в сообщении.
Сообщается, что окончательные причины смерти опытного пловца, который на протяжении более десяти лет принимал участие в аналогичных соревнованиях, будут установлены после проведения необходимых расследований. Российская федерация триатлона заявила о готовности предоставить всестороннюю помощь семье погибшего спортсмена.