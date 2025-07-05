Спортсмен умер во время турнира по триатлону в Москве

«В ходе заплыва 5 июля Владимир потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена. После он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», — сказано в сообщении.