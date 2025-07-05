Триатлонист Порфиров погиб во время заплыва на одну милю в Москве

— Владимир потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи, — говорится в сообщении.