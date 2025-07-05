Триатлонист Порфиров погиб во время заплыва на одну милю в Москве

Российский спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров скончался в ходе заплыва на дистанции в одну милю в рамках старта «Лига триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в Крылатском. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России.
— Владимир потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи, — говорится в сообщении.
Несмотря на попытки реанимировать спортсмена, его не удалось спасти. Точная причина смерти станет известна позднее. В Федерации отметили, что Порфиров был опытным пловцом и участвовал в подобных соревнованиях более 10 лет.
Организация выразила соболезнования родственникам и близким погибшего, а также пообещала оказать всеобъемлющую поддержку его семье, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
3 июля на 65-м километре автотрассы А-52 в испанской провинции Самора Футболист английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. По данным журналистов, причиной трагедии, в которой также погиб брат спортсмена Андре да Силва, стал разрыв шины автомобиля Lamborghini.