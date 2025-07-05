Большинство британцев недовольны политикой Стармера

Кир Стармер возглавляет правительство Великобритании с 2024 года, когда Лейбористская партия одержала победу на выборах, получив 411 из 650 мест в парламенте. Однако уже в течение первого года его премьерства в Лейбористской партии и правительстве нарастает недовольство, а некоторые члены парламента и министры допускают возможность его отставки в ближайшие месяцы из-за разочарования результатами и опасений по поводу будущих выборов.