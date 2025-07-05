Под Белгородом водитель автобуса получил ранения из-за атаки дрона ВСУ

Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства в Белгородской области. Водители получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Никольское… дрон ударил по маршрутному автобусу. Водитель с минно-взрывной травмой и контузией доставляется в больницу», — написал он.
Также в селе Новая Таволжанка дрон атаковал легковую машину. Водитель получил контузию, автомобиль поврежден осколками, уточнил Гладков.
Еще одна машина подверглась атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель получил минно-взрывную травму, баротравму, а также слепые осколочные ранения.
Ранее стало известно, что два беспилотника упали на склад и промпредприятие в Чувашии. Глава региона уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.