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Под Белгородом водитель автобуса получил ранения из-за атаки дрона ВСУ

Водитель с минно-взрывной травмой и контузией доставляется в больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: Аргументы и факты

Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства в Белгородской области. Водители получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Никольское… дрон ударил по маршрутному автобусу. Водитель с минно-взрывной травмой и контузией доставляется в больницу», — написал он.

Также в селе Новая Таволжанка дрон атаковал легковую машину. Водитель получил контузию, автомобиль поврежден осколками, уточнил Гладков.

Еще одна машина подверглась атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель получил минно-взрывную травму, баротравму, а также слепые осколочные ранения.

Ранее стало известно, что два беспилотника упали на склад и промпредприятие в Чувашии. Глава региона уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.