СМИ: Рвавшегося к Путину художника отправили с Красной площади в психбольницу

Художника-пейзажиста в пятницу, 4 июля, госпитализировали с Красной площади после того, как он попытался пройти к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил mk.ru.
Инцидент произошел около 23:00 на Красной площади. 37-летний мужчина привлек к себе внимание охранников своим агрессивным поведением. Кроме того, артист говорил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, и «позволял странные высказывания». Его доставили в психиатрическую больницу.
Позднее выяснилось, что пострадавший является художником-пейзажистом. Ранее он был успешен, организовывал персональные выставки, в том числе в Центральном доме художника, но из-за тяжелой болезни он оставил ремесло, передает «МК».
4 марта в СМИ появилась информация о том, что на перекрытой Тверской улице неизвестный в шапке с помпоном выбежал на дорогу возле Кремля и стал махать руками в попытке остановить проезжающий кортеж, после чего к нему оперативно подбежали правоохранители.
5 мая стало известно, что сотрудники ФСО задержали американку Алексу Рей в Ново-Огареве, где находится государственная резиденция Владимира Путина. На вопрос о том, что ей было нужно в Ново-Огареве, женщина не смогла ответить, поскольку она очень плохо разговаривает на русском языке.