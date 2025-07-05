СМИ: Рвавшегося к Путину художника отправили с Красной площади в психбольницу

4 марта в СМИ появилась информация о том, что на перекрытой Тверской улице неизвестный в шапке с помпоном выбежал на дорогу возле Кремля и стал махать руками в попытке остановить проезжающий кортеж, после чего к нему оперативно подбежали правоохранители.