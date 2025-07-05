Гладков: В Белгородской области три транспортных средства были атакованы ВСУ

В селе Никольское Белгородского района дрон атаковал автобус. Водитель получил минно-взрывную травму и контузию. Его везут в городскую больницу № 2 Белгорода. У автобуса разбиты стёкла и повреждён кузов. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа удар пришёлся по легковому автомобилю. Мужчину с контузией также везут в больницу. Машина получила осколочные повреждения.