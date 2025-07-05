Участник триатлона Владимир Порфиров скончался во время заплыва в Москве

Трагедия произошла на этапе плавания — дистанция составляла 1 милю. По данным организаторов, Порфиров потерял сознание в воде. Дежурный спасатель на сапборде заметил потерпевшего и вытащил его на берег, где находилась медицинская бригада. Реанимационные мероприятия продолжались длительное время, однако спасти его не удалось.
«Точные выводы о причинах гибели опытного пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях уже более 10 лет, станут известны позднее. Федерация триатлона России окажет всеобъемлющую поддержку семье погибшего спортсмена», — говорится в сообщении.
Ранее в Курганской области было обнаружено тело 12-летнего мальчика, утонувшего в водоёме. 2 июня течение реки Исеть у села Крутиха унесло двух детей — 11 и 12 лет. Рыбак услышал крики о помощи и успел спасти одного ребёнка.