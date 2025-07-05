Участник триатлона Владимир Порфиров скончался во время заплыва в Москве

Трагедия произошла на этапе плавания — дистанция составляла 1 милю. По данным организаторов, Порфиров потерял сознание в воде. Дежурный спасатель на сапборде заметил потерпевшего и вытащил его на берег, где находилась медицинская бригада. Реанимационные мероприятия продолжались длительное время, однако спасти его не удалось.