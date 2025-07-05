Маск объявил о создании своей политической партии после ссоры с Трампом

В последнее время отношения между Трампом и Маском обострились на фоне разногласий по поводу нового законопроекта, что привело к открытому конфликту между американским президентом и основателем Tesla в социальных сетях. В ходе словесной перепалки Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах, а также обвинил президента в причастности к делу Джеффри Эпштейна и выразил согласие с инициативой импичмента. В ответ Трамп пригрозил лишить компании Маска государственных субсидий и контрактов, а также сообщил, что именно по его просьбе бизнесмен покинул должность в администрации, назвав его «выдохшимся» предпринимателем, напоминает RT.