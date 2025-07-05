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Маск объявил о создании своей политической партии после ссоры с Трампом

Миллиардер Илон Маск объявил о создании собственной политической партии под названием The America Party после конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом предприниматель сообщил в своей социальной сети X.

Маск устроил опрос о создании новой партии в США.

Миллиардер Илон Маск объявил о создании собственной политической партии под названием The America Party после конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом предприниматель сообщил в своей социальной сети X.

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«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

По словам бизнесмена, одной из основных причин создания новой политической силы стал его протест против текущей политической системы США, которую он назвал «однопартийной». Маск также обвинил существующие партии в коррупции и неэффективном расходовании государственных средств. The America Party, по его утверждению, призвана стать альтернативой и «вернуть свободу» американским гражданам.

В День независимости США Маск инициировал опрос на платформе X, поинтересовавшись у пользователей, следует ли в США сформировать новую политическую партию. Голосование, организованное Маском, будет открыто в течение 24 часов. За первый час с момента начала опроса свое мнение выразили свыше 81 тысячи пользователей, из которых 64,8% высказались в поддержку идеи создания новой партии.

В последнее время отношения между Трампом и Маском обострились на фоне разногласий по поводу нового законопроекта, что привело к открытому конфликту между американским президентом и основателем Tesla в социальных сетях. В ходе словесной перепалки Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах, а также обвинил президента в причастности к делу Джеффри Эпштейна и выразил согласие с инициативой импичмента. В ответ Трамп пригрозил лишить компании Маска государственных субсидий и контрактов, а также сообщил, что именно по его просьбе бизнесмен покинул должность в администрации, назвав его «выдохшимся» предпринимателем, напоминает RT.

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