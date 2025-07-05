Главу «Южуралзолота» Струкова задержали при попытке покинуть Россию: подробности

Отмечается, что бизнесмен намеревался покинуть Челябинск на личном бизнес-джете Bombardier, стоимость которого превышает 50 миллионов долларов. Однако Росавиация не разрешила самолету взлететь, так как ранее он был арестован судебными приставами. Во время проверки на борту у Струкова изъяли загранпаспорт, который к тому моменту уже был признан недействительным Главным управлением по вопросам миграции МВД России.