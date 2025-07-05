Главу «Южуралзолота» Струкова задержали при попытке покинуть Россию: подробности

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области и руководитель компании «Южуралзолото» Константин Струков был задержан 5 июля при попытке выехать из России, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что бизнесмен намеревался покинуть Челябинск на личном бизнес-джете Bombardier, стоимость которого превышает 50 миллионов долларов. Однако Росавиация не разрешила самолету взлететь, так как ранее он был арестован судебными приставами. Во время проверки на борту у Струкова изъяли загранпаспорт, который к тому моменту уже был признан недействительным Главным управлением по вопросам миграции МВД России.
Накануне Константин Струков сообщил ТАСС, что находится на своем рабочем месте в Челябинской области и не собирается избегать общения с правоохранительными органами.
Напомним, что 3 июля Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском, требуя передать в собственность государства акции ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие Струкову. Иск связан с тем, что Струков совмещал депутатскую деятельность, связанную с разработкой законов в сфере природопользования, с управлением коммерческими структурами в этой же отрасли.