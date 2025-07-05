В Дагестане 11 туристов отравились во время двухдневного тура

Ранее аналогичные случаи массового пищевого отравления с последующими проверками Роспотребнадзора фиксировались и в других регионах России. Так, в начале года в сургутском ресторане «Мидийное место» после жалоб гостей на отравление морепродуктами также были проведены проверки и взяты лабораторные пробы, по итогам которых выявили нарушения санитарных норм.