В Дагестане 11 туристов отравились во время двухдневного тура

Роспотребнадзор закрыл два кафе, где ели отравившиеся туристы.
Более 10 человек отравились едой в кафе Гунибского района Дагестана во время двухдневного туристического тура. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
«После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий», — написали в telegram-канале ведомства. В настоящее время приостановлена работа двух кафе, где могли заразиться пострадавшие.
В ходе расследования специалисты отобрали пробы пищи, питьевой воды и смывы с поверхностей для лабораторного анализа. По данным управления, эти меры позволят установить конкретные причины и факторы передачи инфекции.
Ранее аналогичные случаи массового пищевого отравления с последующими проверками Роспотребнадзора фиксировались и в других регионах России. Так, в начале года в сургутском ресторане «Мидийное место» после жалоб гостей на отравление морепродуктами также были проведены проверки и взяты лабораторные пробы, по итогам которых выявили нарушения санитарных норм.