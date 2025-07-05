Легкомоторный самолет вынужденно сел на трассу в Ленобласти: что произошло

В Ломоносовском районе Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку прямо на автомобильную трассу, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.
Самолет приземлился на дорогу из-за технических неполадок. На борту находились три человека, никто из них не пострадал. Следственные органы начали проверку, чтобы установить причины происшествия. Следователь проводит необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств, уточнили в пресс-службе.
Ранее в Азовском районе Омской области произошел другой инцидент. Легкомоторный самолет «Цессна» совершил жесткую посадку на открытой местности недалеко от посадочной площадки «Поповка», сообщили в Омской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, полет был частным. Прокуратура организовала проверку, чтобы разобраться в причинах аварийной ситуации.