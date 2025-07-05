Легкомоторный самолет вынужденно сел на трассу в Ленобласти: что произошло

Ранее в Азовском районе Омской области произошел другой инцидент. Легкомоторный самолет «Цессна» совершил жесткую посадку на открытой местности недалеко от посадочной площадки «Поповка», сообщили в Омской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, полет был частным. Прокуратура организовала проверку, чтобы разобраться в причинах аварийной ситуации.