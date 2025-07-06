Российскому миллиардеру Константину Струкову запретили вылет из Челябинска

Уточняется, что предприниматель попытался покинуть Челябинск на частном самолете, который ранее был арестован по решению суда. Росавиация не дала разрешение на вылет данного воздушного судна. Кроме того, у Струкова изъяли загранпаспорт до выяснения причин, по которым он намеревался покинуть страну на арестованном самолете. Ранее источник «Известий» сообщал, что Генпрокуратура требует конфисковать активы Струкова. По данным ведомства, он незаконно завладел «Южуралзолото» и еще 10 компаниями, которые оформлены на дочь — гражданку Швейцарии.