Российскому миллиардеру Константину Струкову запретили вылет из Челябинска

Уточняется, что предприниматель попытался покинуть Челябинск на частном самолете, который ранее был арестован по решению суда. Росавиация не дала разрешение на вылет данного воздушного судна. Кроме того, у Струкова изъяли загранпаспорт до выяснения причин, по которым он намеревался покинуть страну на арестованном самолете. Ранее источник «Известий» сообщал, что Генпрокуратура требует конфисковать активы Струкова. По данным ведомства, он незаконно завладел «Южуралзолото» и еще 10 компаниями, которые оформлены на дочь — гражданку Швейцарии.
Следственный комитет РФ 27 июня сообщил, что на финансовые активы бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина наложили арест на сумму более 200 млн рублей. 9 июня стало известно, что следствие арестовало имущество Васенина на сумму свыше 31 млн рублей. Согласно ходатайству военного следователя, суд заключил его под стражу.
О возбуждении уголовного дела в отношении Васенина сообщили 28 апреля. Уточнялось, что в 2022 году Васенин заключил контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья, после чего он предоставил ложные документы о стоимости работ и похитил бюджетные средства в размере свыше 240 млн рублей.