СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта в Ленинградской области

Воздушное судно. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Вечером 5 июля 2025 года воздушное судно совершило вынужденную жёсткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту воздушного судна находилось 3 человека, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Параллельно с работой следователей, Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала собственную проверку. По предварительным сведениям, пилот принял решение о посадке из-за технических неполадок.
Ранее Life.ru сообщал, что легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассе в Ленинградской области. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура контролирует соблюдение норм авиационной безопасности.