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Porsche врезался в остановку в центре Казани, двое пешеходов пострадали

В центре Казани автомобиль Porsche после столкновения с Ford въехал в автобусную остановку. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В центре Казани автомобиль Porsche после столкновения с Ford въехал в автобусную остановку. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В результате аварии водитель Porsche пострадал, а двое пешеходов получили травмы от осколков разбитой остановки. Им оказали первую помощь на месте.

По предварительным данным, автомобиль Ford, двигаясь по второй слева полосе, совершал поворот налево, в результате чего произошло столкновение с Porsche, ехавшим по крайней левой полосе. После столкновения Porsche задел остановку и врезался в столб.

Предварительная вина за ДТП возлагается на водителя автомобиля Ford, передает РИА Новости.

27 июня водитель автомобиля Porsche не справился с управлением на Гжатской улице и врезался в столб, от удара иномарка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась.