Porsche врезался в остановку в центре Казани, двое пешеходов пострадали

В результате аварии водитель Porsche пострадал, а двое пешеходов получили травмы от осколков разбитой остановки. Им оказали первую помощь на месте.
По предварительным данным, автомобиль Ford, двигаясь по второй слева полосе, совершал поворот налево, в результате чего произошло столкновение с Porsche, ехавшим по крайней левой полосе. После столкновения Porsche задел остановку и врезался в столб.
Предварительная вина за ДТП возлагается на водителя автомобиля Ford, передает РИА Новости.
27 июня водитель автомобиля Porsche не справился с управлением на Гжатской улице и врезался в столб, от удара иномарка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась.