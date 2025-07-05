Над российскими регионами сбили почти 50 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией 48 украинских БПЛА. Атака была отражена в период с 13:50 до 19:00 субботы, 5 июля, проинформировало министерство обороны РФ.
Так, 17 дронов сбили в небе над Брянской область, еще 11 — над Орловской. По пять беспилотников уничтожили в небе над Смоленской и Калужской областями.
По два дрона сбили над Курской областью и Крымом, один БПЛА уничтожили в Ярославской области.
Также сообщается, что среди сбитых дронов — пять нейтрализовали в небе над Подмосковьем, еще два беспилотника летели на Москву.
Ранее сообщалось, что атаку БПЛА также отразили в Ленинградской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше