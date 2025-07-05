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Над российскими регионами сбили почти 50 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией 48 украинских БПЛА.

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией 48 украинских БПЛА. Атака была отражена в период с 13:50 до 19:00 субботы, 5 июля, проинформировало министерство обороны РФ.

Так, 17 дронов сбили в небе над Брянской область, еще 11 — над Орловской. По пять беспилотников уничтожили в небе над Смоленской и Калужской областями.

По два дрона сбили над Курской областью и Крымом, один БПЛА уничтожили в Ярославской области.

Также сообщается, что среди сбитых дронов — пять нейтрализовали в небе над Подмосковьем, еще два беспилотника летели на Москву.

Ранее сообщалось, что атаку БПЛА также отразили в Ленинградской области.

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