Глава Карабудахкентского района Дагестана до задержания был отозван из зоны СВО

В Дагестане разворачивается громкий скандал, связанный с задержанием главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Его обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, Амиралиева доставили в Дагестан из зоны специальной военной операции (СВО) в Запорожской области, куда он отправился три недели назад, подписав контракт.
Шамиль Хадулаев, председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана, рассказал, что Амиралиев недавно уехал на СВО. Однако это не помешало правоохранителям задержать его по подозрению в хищении более 56 миллионов рублей.
Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану уточнило, что Амиралиев предложил директору одной из коммерческих организаций заключить контракт на строительство водопровода для двух сел района. Условием сделки было получение 20% от стоимости договора. В результате, по данным следствия, из бюджета было похищено свыше 56 миллионов рублей.
Задержание Амиралиева произошло 5 июля. Примечательно, что он является родственником Магомед-Султана Магомедова, который до недавнего времени занимал пост государственного секретаря Дагестана. Во вторник, 1 июля, администрация главы республики сообщила об освобождении Магомедова от должности.
Кроме того, ранее Генеральная прокуратура России добилась через суд обращения в доход государства имущества, связанного с Магомедовым. Речь идет о бывшем нефтеперерабатывающем заводе «Дагнефтепродукт». Также суд в Махачкале принял решение об аресте двух московских квартир, которые принадлежат родственникам экс-госсекретаря.
Расследование дела Амиралиева продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства преступления и возможную причастность других лиц.
Также стало известно о задержании заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области и руководителя компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Правоохранителям удалось задержать его при попытке покинуть Россию на собственном бизнес-джете.