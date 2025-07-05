Глава Карабудахкентского района Дагестана до задержания был отозван из зоны СВО

В Дагестане разворачивается громкий скандал, связанный с задержанием главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Его обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, Амиралиева доставили в Дагестан из зоны специальной военной операции (СВО) в Запорожской области, куда он отправился три недели назад, подписав контракт.