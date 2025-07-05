Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW) временно приостановлена работа. Воздушные гавани не обслуживают рейсы на прилет и вылет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все возможное, чтобы гарантировать безопасность полетов, подчеркивая, что это главная задача.
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Шереметьево к 21:00 по московскому времени отменили 174 рейса на прилет и вылет. Также 47 рейсов задержали более чем на два часа.
Чтобы снизить неудобства для пассажиров, в аэропорту Шереметьево задействовали дополнительные ресурсы. К работе привлекли 70 сотрудников и 15 единиц техники. Усилили медицинские службы и персонал, который помогает пассажирам с ограниченными возможностями.