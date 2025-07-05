Росавиация: Введены временные ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Об этом стало известно в субботу, 5 июля.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW), — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.
До этого в Росавиации уже предупреждали, что из-за временных ограничений могут возникнуть корректировки в расписании.